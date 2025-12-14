Italia in debito con la Sardegna ora deve restituire 1,4 miliardi di euro

L’Italia deve restituire alla Sardegna 1,4 miliardi di euro, somme trattenute a titolo di tasse negli ultimi 15 anni. La Regione potrà finalmente recuperare questa cifra, riconoscendo un debito accumulato dal governo centrale nei confronti dell’isola, in un contesto di approfondimento sulle questioni finanziarie e di autonomia della Sardegna.

La Regione Sardegna otterrà 1,4 miliardi di euro in tasse trattenute negli ultimi 15 anni dallo Stato centrale. È il risultato di un accordo tra la Regione e il Ministero dell’Economia, che ha evitato che la vertenza finisse in tribunale. La Sardegna, per raggiungere questo risultato, ha però dovuto scontare 320 milioni di euro a Roma. I crediti totali accumulati ammontavano infatti a 1,72 miliardi. Le parti si sono anche accordate per una compensazione anticipata per il biennio 2025-2026 e per stabilire regole più precise per il futuro, in modo che non emergano più contenziosi simili. Lo Stato darà alla Sardegna 1,4 miliardi di euro. Quifinanza.it

