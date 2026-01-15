Ilary Blasi confermata al Grande Fratello Vip E c’è anche Rita De Crescenzo

Ilary Blasi è ufficialmente confermata come conduttrice del Grande Fratello Vip, affiancata da Rita De Crescenzo. Nonostante le recenti difficoltà in termini di ascolti e i cambiamenti nel cast, Mediaset continua a puntare sulla trasmissione, mantenendo una presenza stabile nel palinsesto. La conferma di Blasi e l’ingresso di Rita De Crescenzo segnano un nuovo capitolo per il reality, che resta un appuntamento fisso per molti spettatori.

Nonostante il terremoto che ha travolto Alfonso Signorini e gli ascolti poco soddisfacenti delle ultime edizioni, Mediaset non sembra proprio voler rinunciare al Grande Fratello Vip. Pare che in primavera tornerà in onda il reality show seppur con una veste tutta nuova che strizza l’occhio al passato. Appare ormai certo, infatti, il ritorno di Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli. E, a sorpresa, spunta anche il nome di Rita De Crescenzo. Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, ci sarebbe l’accordo. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane e rilanciato ora dalla giornalista Grazia Sambruna, la conduzione della nuova edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe ormai destinata a Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Ilary Blasi confermata al Grande Fratello Vip”. E c’è anche Rita De Crescenzo Leggi anche: Grande Fratello Vip pronto a tornare: al timone Ilary Blasi Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini: è la settimana decisiva Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Grande Fratello Vip 2026: torna Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini; Grande Fratello Vip, il reality non si ferma: Ilary Blasi pronta a tornare alla conduzione; Ilary Blasi pronta a sorprendere tutti: ritorno clamoroso al Grande Fratello VIP?; Ilary Blasi verso il ritorno al Grande Fratello Vip: Mediaset accelera dopo lo stop di Signorini. "Ilary Blasi pronta a tornare al Grande Fratello Vip" - Mediaset sarebbe decisa a confermare il Grande Fratello Vip in primavera: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione dopo l'autosospensione di Signorini ... corrieredellosport.it

