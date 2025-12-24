Ghezzi NPSI | Costruire l’alternativa è possibile saremo un pungolo per il governo nazionale e regionale
L'obiettivo principale di questa forza politica rimangono i cittadini, il loro benessere e i loro bisogni. "L'alternativa oggi è aprirsi alle persone reali, al quotidiano che il cittadino vive, alle sue necessità, ai suoi timori, ai suoi problemi", ha spiegato il Segretario provinciale Liberali e Riformisti dell'NPSI di Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
