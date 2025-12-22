cagni magoni e ghezzi sul bologna italiano il napoli e castro

Cagni a Stile TV: “Italiano era un allenatore già da calciatore, su Italiano”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Cagni, allenatore Su Italiano. “Italiano l’ho allenato, quell’anno a Verona avevo tanti calciatori che poi sono diventati allenatori. Di Corini e Italiano lo immaginavo che potessero fare una carriera brillante da allenatori, anche Baroni devo dire che in campo era già allenatore. Italiano ha esordito a 17 anni con me quindi era molto giovane e siccome io facevo il calciatore e poi sono diventato allenatore, in lui vedevo il mio stesso atteggiamento perchè era uno che cercava di prendere da tutti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

