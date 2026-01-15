Daniela Ruggi ultime notizie la gita e il macabro ritrovamento | Il teschio e il vecchio reggiseno | uno choc

Ecco le ultime notizie su Daniela Ruggi, coinvolta in un episodio inquietante avvenuto a Vitriola. Durante una gita, è stato rinvenuto un teschio e un vecchio reggiseno, suscitando grande sorpresa e preoccupazione. La vicenda, ancora sotto indagine, ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Di seguito i dettagli e le testimonianze di chi era presente al momento del ritrovamento.

Modena, 15 gennaio 2026 – "Eravamo a fare un giro. Eravamo all'oscuro dei fatti accaduti a Vitriola ma per il semplice fatto che io non guardo la tv. Non è che io e il mio collega stessimo cercando qualcosa. Ci siamo trovati lì per puro caso a fare un giro. Oltre al teschio c'era un reggiseno abbastanza vecchio. È questa la dichiarazione resa all'inviato di Chi l'ha visto, Francesco Paolo del Re da uno dei due escursionisti che lo scorso primo gennaio - nella torre diroccata di Vitriola - hanno rinvenuto i misteriosi resti. In grande: la torre di Vitriola dove sono stati ritrovati i resti Nel riquadro: Daniela Ruggi I resti umani e l'intreccio col giallo di Daniela Ruggi.

