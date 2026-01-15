Il Real Madrid di Arbeloa umiliato in Coppa del Re | figuraccia ed eliminazione nell'Albacetazo
Il Real Madrid di Arbeloa è stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa del Re dall'Albacete, squadra di Seconda Divisione. La prima partita in panchina per Arbeloa si è conclusa con una sconfitta che ha suscitato molte critiche, segnando una delusione per il club e i suoi tifosi. Un risultato che ha messo in dubbio le recenti scelte tecniche e il percorso della squadra in questa competizione.
La prima di Arbeloa in panchina del Real Madrid è stata un autentico fallimento: eliminati agli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club che milita in Seconda Divisione (al 17° posto). E la stampa spagnola non perdona: "Un Albacetazo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Arbeloa e il Real Madrid: flop storico in Coppa del Re, sconfitti da una squadra di Seconda Divisione
Leggi anche: Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa: Marca: “vergogna”
Il Real Madrid di Arbeloa umiliato in Coppa del Re: figuraccia ed eliminazione nell'Albacetazo; Real Madrid umiliato! Albacete elimina Los Blancos all’ultimo minuto, punteggio 2-3.
Il Real Madrid di Arbeloa umiliato in Coppa del Re: figuraccia ed eliminazione nell'”Albacetazo” - La prima di Arbeloa in panchina del Real Madrid è stata un autentico fallimento: eliminati agli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club che ... fanpage.it
Real Madrid eliminato dalla Coppa del Re da un club di seconda divisione, esordio choc per il nuovo allenatore Arbeloa - 2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro ... msn.com
Real Madrid, disastro Arbeloa all’esordio: stampa spagnola impietosa, Xabi Alonso è già un rimpianto - Real Madrid, disastro ad Albacete alla prima di Arbeloa: addio Copa del Rey, merengues sconfitte per 3- sport.virgilio.it
LE PRESE IN GIRO CONTINUANO Il calciatore di 19 anni ha lasciato il Real Madrid dopo aver giocato poco o niente e ha appena firmato per l'Olympique de Lyon, ma le prese in giro verso Endrick non si fermano. Ora, all'Olympique de Lyon, non ha anc facebook
Cade un altro peso massimo in coppa: dopo il PSG, il Real Madrid fuori contro l'Albacete x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.