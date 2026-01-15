Il Real Madrid di Arbeloa umiliato in Coppa del Re | figuraccia ed eliminazione nell'Albacetazo

Il Real Madrid di Arbeloa è stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa del Re dall'Albacete, squadra di Seconda Divisione. La prima partita in panchina per Arbeloa si è conclusa con una sconfitta che ha suscitato molte critiche, segnando una delusione per il club e i suoi tifosi. Un risultato che ha messo in dubbio le recenti scelte tecniche e il percorso della squadra in questa competizione.

