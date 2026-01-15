Il Real Madrid ha subito una pesante sconfitta per 3-2 contro l’Albacete in Coppa del Re, con gol decisivo negli ultimi minuti. La partita ha segnato un inizio difficile per Arbeloa, che ha attirato critiche per la sua prestazione. L’eliminazione precoce rappresenta un risultato insoddisfacente per il club, evidenziando le sfide che il team deve affrontare in questa stagione.

Brutto inizio per Arbeloa al Real Madrid. Il Real Madrid viene sconfitto per 3-2 in casa dell’Albacete con gol allo scadere e viene eliminato dalla Coppa del Re. Un’onta se consideriamo che l’Albacete milita in Seconda Divisione. Il Madrid aveva già recuperato due volte, l’ultima all 91esimo ma non è riuscito a mantenere il pari. I quotidiani sono scatenati. Marca scrive di Vergogna. Per Diario As: l a convalescenza sarà lenta. E un disastro – di quelli che rimangono per la storia – non sembra il miglior inizio di un’era. (.) Nel copione del licenziamento di Xabi, per acclamazione personale (la frecciata è a Florentino, ndr), che non è popolare, non c’era questa debacle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa: Marca: “vergogna”

Leggi anche: Pronostico Albacete-Real Madrid: debutto soft per Arbeloa

Leggi anche: Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso in Copa del Rey: inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Real Madrid eliminato dalla Coppa del Re da un club di seconda divisione, esordio choc per il nuovo allenatore Arbeloa - 2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro ... msn.com