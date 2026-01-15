Il Real Madrid eliminato dall’Albacete Serie B in Coppa del Re Comincia malissimo Arbeloa | Marca | vergogna
Il Real Madrid ha subito una pesante sconfitta per 3-2 contro l’Albacete in Coppa del Re, con gol decisivo negli ultimi minuti. La partita ha segnato un inizio difficile per Arbeloa, che ha attirato critiche per la sua prestazione. L’eliminazione precoce rappresenta un risultato insoddisfacente per il club, evidenziando le sfide che il team deve affrontare in questa stagione.
Brutto inizio per Arbeloa al Real Madrid. Il Real Madrid viene sconfitto per 3-2 in casa dell’Albacete con gol allo scadere e viene eliminato dalla Coppa del Re. Un’onta se consideriamo che l’Albacete milita in Seconda Divisione. Il Madrid aveva già recuperato due volte, l’ultima all 91esimo ma non è riuscito a mantenere il pari. I quotidiani sono scatenati. Marca scrive di Vergogna. Per Diario As: l a convalescenza sarà lenta. E un disastro – di quelli che rimangono per la storia – non sembra il miglior inizio di un’era. (.) Nel copione del licenziamento di Xabi, per acclamazione personale (la frecciata è a Florentino, ndr), che non è popolare, non c’era questa debacle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
