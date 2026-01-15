Arbeloa e il Real Madrid | flop storico in Coppa del Re sconfitti da una squadra di Seconda Divisione
L’eliminazione del Real Madrid in Coppa del Re per mano dell’Albacete, formazione di Segunda División, rappresenta un risultato inaspettato e significativo. Questa sconfitta evidenzia come, in campo calcistico, anche le squadre più blasonate possano incontrare difficoltà contro avversari considerati meno quotati. Un episodio che invita a riflettere sulla variabilità dello sport e sull’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione.
Certe notti ti si attaccano addosso e non mollano. L’eliminazione del Real Madrid in Coppa del Re per mano dell’Albacete, squadra di Segunda División, è una di quelle. Non è solo un risultato gelido scritto sul tabellino: racconta un cortocircuito tra percezione e realtà, tra ciò che il club pensa di poter imporre e ciò che il campo, senza riguardi, restituisce. – tvplay.it Il punto di rottura ha un nome e un cognome: Andriy Lunin. Il portiere è stato protagonista in negativo sugli ultimi due gol dei Blancos, episodi che hanno finito per orientare definitivamente la partita. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Leggi anche: Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa: Marca: “vergogna”
Leggi anche: Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso in Copa del Rey: inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati
Non solo Alonso: quando il Real esonera a stagione in corso; Real Madrid, Xabi Alonso esonerato: perché il successore di Ancelotti ha fallito, al suo posto arriva Arbeloa; Real Madrid, Supercoppa fatale per Xabi Alonso: ufficiale l'addio!; Real Madrid, Arbeloa su Vinicius: Voglio che balli. Poi incorona l\'italiano Pintus.
Real Madrid, flop clamoroso di Arbeloa: fuori agli ottavi di Coppa del Re battuto da una squadra di seconda divisione - Lunin protagonista in negativo sugli ultimi due gol dell'Albacete: i risultati e i marcatori delle gare valide per gli ottavi di finale del torneo ... corrieredellosport.it
Arbeloa, la prima in panchina è da incubo! Il Real Madrid perde 3-2 contro l’Albacete ed esce agli ottavi di finale di Coppa del Re - COPPA DEL RE – Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Alvaro Arbeloa, il tecnico promosso dal Castilla e scelto da Florentino Perez per rimpiazzare Xabi Al ... eurosport.it
Coppa del Re: la prima di Arbeloa é un flop, Real eliminato - 2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall' Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro Arbeloa, insediatosi lunedì. sport.quotidiano.net
Il Real Madrid eliminato dall’Albacete (Serie B) in Coppa del Re. Comincia malissimo Arbeloa. Marca: “vergogna” Sconfitta per 3-2 con gol all'ultimo secondo. Marca attacca Florentino: “Xabi licenziato per acclamazione personale, che non è popolare, nel pian facebook
#RealMadrid, UFFICIALE: Alvaro #Arbeloa é il nuovo tecnico. #LaLiga x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.