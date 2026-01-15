Arbeloa e il Real Madrid | flop storico in Coppa del Re sconfitti da una squadra di Seconda Divisione

L’eliminazione del Real Madrid in Coppa del Re per mano dell’Albacete, formazione di Segunda División, rappresenta un risultato inaspettato e significativo. Questa sconfitta evidenzia come, in campo calcistico, anche le squadre più blasonate possano incontrare difficoltà contro avversari considerati meno quotati. Un episodio che invita a riflettere sulla variabilità dello sport e sull’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione.

Certe notti ti si attaccano addosso e non mollano. L'eliminazione del Real Madrid in Coppa del Re per mano dell'Albacete, squadra di Segunda División, è una di quelle. Non è solo un risultato gelido scritto sul tabellino: racconta un cortocircuito tra percezione e realtà, tra ciò che il club pensa di poter imporre e ciò che il campo, senza riguardi, restituisce. Il punto di rottura ha un nome e un cognome: Andriy Lunin. Il portiere è stato protagonista in negativo sugli ultimi due gol dei Blancos, episodi che hanno finito per orientare definitivamente la partita.

