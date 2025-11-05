Festa Unità nazionale e forze armate Celebrati otto ’difensori’ della patria e un deportato nei lager nazisti

di Alfredo Marchetti Celebrare gli uomini e le donne che difendono la patria. Ma non soltanto coloro che ogni giorni indossano una divisa, ma anche chi, con i suoi comportamenti ha migliorato la vita dell’altro. Alla cerimonia in piazza Aranci tutte le cariche politiche locali e armate. L’occasione è stata per la consegna di onorificenze e una medaglia d’onore a un deportato nei lager nazisti. "La festa delle forze armate e dell’ unità nazionale – dichiara il Prefetto Guido Aprea –, in un ideale percorso che parte dal Risorgimento fino alla carta costituzionale, si celebra il sacrificio degli uomini e delle donne, anche minori, che sono morti per garantirci i diritti di liberà che ci consentono di vivere nel nostro sistema democratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa Unità nazionale e forze armate. Celebrati otto ’difensori’ della patria e un deportato nei lager nazisti

Altre letture consigliate

4 Novembre - Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. - facebook.com Vai su Facebook

Festa Unità nazionale e forze armate. Celebrati otto ’difensori’ della patria e un deportato nei lager nazisti - Cerimonia in piazza Aranci con il prefetto Aprea: "Ricordiamo il sacrificio di donne e uomini per la libertà". Riporta lanazione.it

Giornata Forze armate. Festa anche a Perugia - Al monumento dell’Ara Pacis di Perugia, si sono svolte ieri mattina, alla presenza del prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, le solenni celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale ... Come scrive msn.com

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: il video dei Vigili del Fuoco di Salerno - Nel corso dell’evento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato il dispiegamento del Tricolore lungo la facciata del Palazzo, gesto simbolico di alto valore patriottico e di forte impatto visivo, accolto c ... Riporta msn.com