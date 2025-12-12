Antignano nuova area sgambatura per cani in via Caduti nei Lager Nazisti

Ad Antignano, una nuova area di sgambatura per cani sorgerà nel parco di via Caduti nei Lager Nazisti. La zona, di circa 400 mq, si troverà tra due boschetti, offrendo uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe per giocare e socializzare in sicurezza.

Lo spazio sarà dotato di due cancelli, uno più piccolo per l'accesso dei cani e dei proprietari ed uno più grande per consentire.

