milano – solidarieta’ insieme nella malattia a passo di danza la cena charity solidarietà tra gusto e arte di amolavita odv offrirà l’esibizione di una coppia di ballerini del teatro alla scala

31 ott 2025

L'Associazione Oncologica Milanese - AMO la Vita ODV, impegnata a favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari negli ospedali SS. Paolo e Carlo di Milano, per la prossima cena benefica prenatalizia sposa alla solidarietà l’arte della danza, oltre che l’eccellenza di piatti tipici meneghini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

