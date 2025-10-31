milano – solidarieta’ insieme nella malattia a passo di danza la cena charity solidarietà tra gusto e arte di amolavita odv offrirà l’esibizione di una coppia di ballerini del teatro alla scala
L'Associazione Oncologica Milanese - AMO la Vita ODV, impegnata a favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari negli ospedali SS. Paolo e Carlo di Milano, per la prossima cena benefica prenatalizia sposa alla solidarietà l’arte della danza, oltre che l’eccellenza di piatti tipici meneghini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
