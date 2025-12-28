Trentotto artisti in gara tra arte colori e partecipazione | a Rivergaro torna il Premio Diara
A Rivergaro torna il Premio Diara, giunto alla sua undicesima edizione. L’iniziativa, promossa dal Centro di lettura in collaborazione con ArtTre e il Comune, vede la partecipazione di 38 artisti impegnati in arte, colori e creatività. Un appuntamento che, nel tempo, ha consolidato il suo ruolo come occasione di confronto e valorizzazione artistica nel territorio.
Una delle iniziative più longeve organizzata dal Centro di lettura di Rivergaro, in collaborazione con ArtTre e Comune di Rivergaro, è arrivata alla sua undicesima edizione. Il Premio Diara arte e colori, che riscontra sempre un ottimo successo, quest’anno vede in gara le opere di 38 artisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
