Trentotto artisti in gara tra arte colori e partecipazione | a Rivergaro torna il Premio Diara

A Rivergaro torna il Premio Diara, giunto alla sua undicesima edizione. L’iniziativa, promossa dal Centro di lettura in collaborazione con ArtTre e il Comune, vede la partecipazione di 38 artisti impegnati in arte, colori e creatività. Un appuntamento che, nel tempo, ha consolidato il suo ruolo come occasione di confronto e valorizzazione artistica nel territorio.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.