Trentotto artisti in gara tra arte colori e partecipazione | a Rivergaro torna il Premio Diara

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rivergaro torna il Premio Diara, giunto alla sua undicesima edizione. L’iniziativa, promossa dal Centro di lettura in collaborazione con ArtTre e il Comune, vede la partecipazione di 38 artisti impegnati in arte, colori e creatività. Un appuntamento che, nel tempo, ha consolidato il suo ruolo come occasione di confronto e valorizzazione artistica nel territorio.

Una delle iniziative più longeve organizzata dal Centro di lettura di Rivergaro, in collaborazione con ArtTre e Comune di Rivergaro, è arrivata alla sua undicesima edizione. Il Premio Diara arte e colori, che riscontra sempre un ottimo successo, quest’anno vede in gara le opere di 38 artisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

trentotto artisti in gara tra arte colori e partecipazione a rivergaro torna il premio diara

© Ilpiacenza.it - Trentotto artisti in gara tra arte, colori e partecipazione: a Rivergaro torna il Premio Diara

Leggi anche: Il Premio Lissone torna a stupire. Sei geni internazionali e niente gara: "L’arte non è una competizione"

Leggi anche: Da Capo a Capo: torna il festival che anima i vicoli del quartiere tra arte, musica e partecipazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.