Chiara Ferragni ha condiviso sui social la notizia del suo proscioglimento, affermando che

Con un post sui social Chiara Ferragni ha commentato il suo proscioglimento: "Non c'erano i presupposti per un processo penale. Oggi chiudo un capitolo, senza rabbia ma con consapevolezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo”

Leggi anche: Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Da Fedez mi sono sentita abbandonata, l’addio nel mio momento di bisogno”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso dei pandori e delle uova di Pasqua; Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il pandoro gate, festeggiano i fan; Chiara Ferragni, dopo l'assoluzione: In tanti sono spariti, Fedez mi ha abbandonata. Ora posso rinascere; Chiara Ferragni assolta, la reazione dei fan sui social: Ora puoi tornare a sorridere.

Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: “Non c’erano le basi per un processo. Oggi chiudo un capitolo” - Con un post sui social Chiara Ferragni ha commentato il suo proscioglimento: "Non c'erano presupposti per un processo penale ... fanpage.it