Il post di Chiara Ferragni dopo il proscioglimento | Non c’erano le basi per un processo Oggi chiudo un capitolo

Chiara Ferragni ha annunciato sui social il proscioglimento, sottolineando che “non c’erano i presupposti per un processo penale”. Con questa comunicazione, la fashion influencer ha ufficialmente chiuso un capitolo, evidenziando come la vicenda giudiziaria si sia conclusa senza basi solide per un procedimento penale. Questo intervento rappresenta un momento di chiarimento e conclusione rispetto a quanto accaduto.

Con un post sui social Chiara Ferragni ha commentato il suo proscioglimento: "Non c'erano i presupposti per un processo penale. Oggi chiudo un capitolo, senza rabbia ma con consapevolezza".

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il proscioglimento - Dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha chiuso definitivamente il caso legato al cosiddetto Pandoro ... 361magazine.com

Pandoro Gate, Chiara Ferragni torna sui social dopo la sentenza: “Cachet fisso, nessun guadagno in più” - Chiara Ferragni torna sui social dopo la sentenza sul Pandoro Gate spiegando il significato del proscioglimento e chiarendo la sua posizione. donnaglamour.it

