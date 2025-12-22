Concerto di Natale nel Duomo di Napoli Armato | Turismo puntiamo su cultura e tradizione

E’ uno dei momenti più attesi del Natale a Napoli e della programmazione di musica nelle chiese: il 25 dicembre, alle 20, il Duomo di Napoli ospiterà il Concerto di Natale del Coro e dell’Orchestra sinfonica dei Cantori di Posillipo, con un vasto repertorio di musica sacra che mette insieme brani tipici della tradizione natalizia di diverse culture, cantati in lingua francese, spagnolo, tedesco e inglese, con brani della tradizione in lingua latina. Sul podio dell’Orchestra dei Cantori, il direttore Gaetano Raiola che da anni ha sostituito il fondatore Ciro Visco. Sia Visco che Raiola sono gli autori delle trascrizioni per coro di alcuni dei più bei canti natalizi in programma, da Adeste fideles a Stille Nacht, da Cantique de Noel all’immancabile Sant’Alfonso de’ Liguori: Quanno nascette ninno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Natale, le iniziative del Comune: "Puntiamo su progetti innovativi che affianchino la tradizione"

Leggi anche: Aspettando Natale… Il Rotary organizza un concerto Benefico nel Duomo di Torino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale a Napoli tra sacro e design: gli eventi da non perdere; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 18 al 21 dicembre 2025; Lunedì 29 a Napoli il “Messiah” di Georg Friedrich Händel; Napoli, concerto di beneficenza nel Duomo: «Dono prezioso per la nostra comunità».

Napoli, il 25 dicembre concerto di Natale in Duomo - L’appuntamento clou del festival sarà preceduto, domani, martedì 23 novembre, alle 20, nella Basilica- msn.com

Presentato concerto beneficenza del 29 dicembre 2025 al Duomo di Napoli - Dirigerà l’orchestra il Maestro Pasquale Valerio Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it