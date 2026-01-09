Nancy Brilli al Teatro di Cavriglia
Nancy Brilli torna sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cavriglia, nell’ambito della stagione teatrale 2026. Dopo l’appuntamento con Walter Veltroni, il teatro prosegue con un nuovo evento previsto per giovedì 15 gennaio alle 21. La programmazione offre momenti di approfondimento e intrattenimento, confermando l’impegno della struttura nel proporre spettacoli di qualità nel territorio di Cavriglia, in provincia di Arezzo.
Arezzo, 09 gennaio 2026 – Prosegue la stagione teatrale 2026 del Teatro Comunale di Cavriglia. Dopo l’evento con Walter Veltroni di ieri sera, giovedì 15 gennaio, alle 21.30, sul palcoscenico cavrigliese sarà protagonista Nancy Brilli, attrice tra le più amate e versatili del panorama italiano, con il secondo spettacolo in cartellone, promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. L’attrice porterà in scena “Il padrone” di Gianni Clementi, una commedia noir intensa e coinvolgente. La pièce affronta temi come potere, colpa, fragilità e inganno, alternando ironia e suspense. 🔗 Leggi su Lanazione.it
