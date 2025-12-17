Avviato il tavolo di lavoro per individuare i nodi critici del traffico con il nuovo ponte San Michele

È stato avviato un tavolo di lavoro tra Regione Lombardia, Rfi e le Province di Bergamo e Lecco per analizzare i principali problemi di traffico nell’area in vista della costruzione del nuovo Ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. L’obiettivo è individuare criticità e sviluppare soluzioni strategiche per migliorare la mobilità e la viabilità della zona.

Calusco d'Adda. È stato avviato da Regione Lombardia, Rfi e le Provincie di Bergamo e Lecco il primo tavolo tecnico sullo studio del traffico di area vasta da sviluppare in previsione del nuovo Ponte San Michele, tra i comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda. L'assessora regionale alle infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Terzi, sottolinea come "l'istruzione del tavolo tecnico risponda a una precisa richiesta presentata da Regione in fase di dibatto pubblico, poi recepita da Rfi nella documentazione conclusiva. L'obiettivo è analizzare il livello di funzionalità della rete stradale a seguito della realizzazione del nuovo ponte ed individuare i nodi critici.

