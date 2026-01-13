Giulia De Lellis ha donato a Tony Effe una collana composta da sei ciondoli, ciascuno con un significato specifico. I simboli rappresentano aspetti della vita e delle passioni del rapper, creando un collegamento personale tra i due artisti. Questa scelta riflette un gesto di affetto e attenzione, evidenziando il valore simbolico di ogni elemento. La collana si configura come un messaggio di condivisione e riconoscimento tra le rispettive esperienze.

Giulia De Lellis ha fatto un regalo a Tony Effe: è una collana con 6 ciondoli. Tutti hanno un significato, rimandano alla vita del rapper e alle sue passioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giulia De Lellis allontana le voci di una crisi con Tony Effe

Leggi anche: Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giulia De Lellis e Tony Effe, la figlia Priscilla compie tre mesi: ecco cose le hanno regalato i genitori; Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta sempre al collo; Giulia De Lellis e le calze personalizzate per Priscilla e Tony Effe: “La mia Befana è troppo chic”; Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano i tre mesi di Priscilla.

Giulia De Lellis regala a Tony Effe una collana di oro e diamanti: il significato dei ciondoli - Giulia De Lellis ha fatto un regalo a Tony Effe: è una collana con 6 ciondoli. fanpage.it