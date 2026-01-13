Giulia De Lellis regala a Tony Effe una collana di oro e diamanti | il significato dei ciondoli

Giulia De Lellis ha donato a Tony Effe una collana composta da sei ciondoli, ciascuno con un significato specifico. I simboli rappresentano aspetti della vita e delle passioni del rapper, creando un collegamento personale tra i due artisti. Questa scelta riflette un gesto di affetto e attenzione, evidenziando il valore simbolico di ogni elemento. La collana si configura come un messaggio di condivisione e riconoscimento tra le rispettive esperienze.

Giulia De Lellis ha fatto un regalo a Tony Effe: è una collana con 6 ciondoli. Tutti hanno un significato, rimandano alla vita del rapper e alle sue passioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

