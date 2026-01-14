Everton assalto a En-Nesyri | offerta ufficiale al Fenerbahce Cifre e formula

L’Everton ha presentato un’offerta ufficiale al Fenerbahce per l’acquisto di Youssef En-Nesyri, ex attaccante del Siviglia. La proposta, con cifre e formula ancora da definire, mira a rafforzare l’attacco dei Toffees già durante questa finestra di mercato. La trattativa, ora in corso, rappresenta un passo concreto nella strategia del club di rinforzare la rosa per la seconda parte della stagione.

Everton, i Toffees puntano l’ex Siviglia En-Nesyri per l’attacco: svelata l’offerta presentata al Fenerbahce per averlo già a gennaio L’Everton rompe gli indugi e si lancia alla ricerca di un nuovo bomber per questa finestra di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto Fabrizio Romano, il club di Liverpool ha formalizzato un’offerta ufficiale per Youssef . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

