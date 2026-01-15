Il mondo della cultura piange la morte a 87 anni dell’architetto Francesco Guerrieri

Il mondo della cultura e dell’architettura si congeda dall’architetto Francesco Guerrieri, scomparso a Firenze all’età di 87 anni. Figura di rilievo nel restauro monumentale e nella tutela del paesaggio, Guerrieri ha lasciato un’importante eredità professionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore, che ricorda con rispetto e riconoscenza il contributo di un grande punto di riferimento.

FIRENZE – Il mondo della cultura e dell’architettura piange uno dei suoi figli più illustri. Si è spento oggi (15 gennaio) a Firenze, all’età di 87 anni, l’architetto Francesco Gurrieri, figura cardine del restauro monumentale e della tutela del paesaggio in Italia e all’estero. Gurrieri, che avrebbe compiuto 88 anni tra pochi giorni, il prossimo 22 gennaio, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in una città che ha contribuito a proteggere e valorizzare come pochi altri. Nato a Bengasi, in Libia, Gurrieri aveva eletto Firenze a sua patria elettiva e professionale, diventando il custode della sua bellezza universale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Perugia piange l'architetto Francesco Signorini: addio a un protagonista della progettazione e cura del territorio

Leggi anche: Il mondo del cinema piange Mauro Di Francesco: addio all’attore delle commedie cult anni ’80. Aveva 74 anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mondo dell’imprenditoria reggiana in lutto . È morto Francesco Accorsi, ex presidente di Firma; È morto l'avvocato Chizzoniti: il cordoglio del mondo politico; Orbetello piange Marcella Friz Padovani, per anni direttrice della Caritas; Alex Felipe è morto a 32 anni dopo un malore in aeroporto: lutto nel mondo del futsal.

La città piange l’imprenditrice Luisa Raffaelli, titolare delle Tessiture Artistiche Lucchesi - Lutto nel mondo dell’imprenditoria e della cultura lucchese per la morte di Luisa Raffaelli, deceduta improvvisamente a ridosso di Natale. luccaindiretta.it

La morte di Silvio Craia: "Energia contagiosa, sapeva far vivere l’arte. La città gli deve tanto" - Il ricordo di Pascucci: "Ho ammirato la sua vivacità e generosità". ilrestodelcarlino.it

La cultura e l'arte cambieranno il mondo. Ecco il racconto di Pietro Grisi. Se ti iscrivi gratuitamente alla newsletter di cultura, ogni settimana riceverai un racconto di una delle nostre migliori penne selezionate per i nostri lettori. Leggi l'articolo e procedi all'iscrizi facebook