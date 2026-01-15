Il mondo della cultura piange la morte a 87 anni dell’architetto Francesco Guerrieri

Il mondo della cultura e dell’architettura si congeda dall’architetto Francesco Guerrieri, scomparso a Firenze all’età di 87 anni. Figura di rilievo nel restauro monumentale e nella tutela del paesaggio, Guerrieri ha lasciato un’importante eredità professionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore, che ricorda con rispetto e riconoscenza il contributo di un grande punto di riferimento.

FIRENZE – Il mondo della cultura e dell’architettura piange uno dei suoi figli più illustri. Si è spento oggi (15 gennaio) a Firenze, all’età di 87 anni, l’architetto Francesco Gurrieri, figura cardine del restauro monumentale e della tutela del paesaggio in Italia e all’estero. Gurrieri, che avrebbe compiuto 88 anni tra pochi giorni, il prossimo 22 gennaio, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in una città che ha contribuito a proteggere e valorizzare come pochi altri. Nato a Bengasi, in Libia, Gurrieri aveva eletto Firenze a sua patria elettiva e professionale, diventando il custode della sua bellezza universale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

