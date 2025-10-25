Il mondo del cinema piange Mauro Di Francesco | addio all’attore delle commedie cult anni ’80 Aveva 74 anni

Ha recitato tra gli altri film in Sapore di mare 2 - Un anno dopo; Yesterday - Vacanze al mare, Ferragosto OK e più tardi nei due Abbronzatissimi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Il mondo del cinema piange Mauro Di Francesco: addio all’attore delle commedie cult anni ’80. Aveva 74 anni

