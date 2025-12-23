Perugia piange l' architetto Francesco Signorini | addio a un protagonista della progettazione e cura del territorio

La città di Perugia e il mondo dell'architettura sono in lutto per la scomparsa dell'architetto Francesco Signorini, venuto a mancare all'età di 67 anni dopo una lunga malattia. Una perdita che lascia un "grande vuoto", come sottolineato da più parti, nella comunità professionale e civile.La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

