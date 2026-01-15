Il mistero di Castiglion Fiorentino perché ci sono così tante morti a inizio anno? Nemmeno col Covid

A Castiglion Fiorentino, piccolo borgo in provincia di Arezzo, i primi giorni del 2026 sono stati caratterizzati da un numero elevato di decessi. La serie di morti, che si distingue per la sua frequenza, ha sollevato interrogativi tra i residenti e le autorità locali, suscitando attenzione e preoccupazione. Un fenomeno che, pur non essendo attribuibile al Covid, richiede un’analisi approfondita per comprendere le cause e il suo eventuale impatto sulla comunità.

A Castiglion Fiorentino, un borgo di circa 13 mila abitanti in provincia di Arezzo, i primi giorni del 2026 sono stati segnati da un fenomeno inquietante: una serie di morti troppo frequente per essere ignorata. In appena dieci giorni, la comunità ha dovuto dire addio a 14 persone, un numero impressionante se si pensa che in tutto l'anno precedente i decessi erano stati 133. In pratica, in poco più di una settimana se n'è andato il 10% di quanto ci si aspetterebbe in un anno intero. Il sindaco Mario Agnelli ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione, sottolineando come nemmeno durante i momenti peggiori della pandemia si fosse vista una tale concentrazione di funerali.

