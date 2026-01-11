Castiglion Fiorentino 14 morti in 10 giorni è giallo | Peggio del Covid non è normale

A Castiglion Fiorentino, nei primi dieci giorni dell’anno, si sono verificati 14 decessi, un numero che ha suscitato preoccupazione nella comunità. Con un incremento rispetto alle normali statistiche, questa situazione sta attirando l’attenzione delle autorità e dei cittadini, che chiedono chiarimenti e approfondimenti su eventuali cause o fattori coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano risposte per comprendere meglio questa serie di eventi.

A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, i primi dieci giorni del 2026hanno fatto registrare 14 decessi. Un dato che, per una comunità di poco meno di 13mila abitanti, ha immediatamente destato preoccupazione. Le cappelle del commiato sono rimaste costantemente affollate, i funerali si sono susseguiti senza tregua e i tabelloni funerari si sono riempiti a ritmo inusuale, trasformando l’inizio dell’anno in un periodo di lutto collettivo. La frequenza delle morti – oltre un decesso al giorno – rappresenta un’anomalia statistica che supera anche i momenti più critici della pandemia da Covid, riferimento inevitabile per chi ha vissuto quei mesi segnati dall’emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni, è giallo: “Peggio del Covid, non è normale” Leggi anche: Castiglion Fiorentino, 14 morti in 9 giorni: la paura del sindaco, cosa sta succedendo? Leggi anche: Castiglion Fioretino, registrati 12 morti in questi primi giorni del 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Castiglion Fiorentino, 14 morti dall’inizio dell’anno. Il sindaco: “Media fuori dal normale”; In Toscana il paese con 14 morti dall’inizio del 2026: funerali senza sosta – «Non è una cosa normale»; Agnelli: 14 morti in 10 giorni, trend preoccupante; Dodici morti in nove giorni dall'inizio del 2026 nel paese sotto i 13 mila abitanti. Il sindaco: Media fuori del normale. Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni, è giallo: “Peggio del Covid, non è normale” - A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, i primi dieci giorni del 2026hanno fatto registrare 14 decessi. thesocialpost.it

A Castiglion Fiorentino 14 decessi da inizio 2026, il sindaco: "È una media altissima" - "Esprimo le mie condoglianze alle 14 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. gonews.it

La cappella del commiato e il sindaco Mario Agnelli - Funerali senza sosta a Castiglion Fiorentino, il primo cittadino Agnelli: «Condoglianze alle famiglie ma non è normale» ... lanuovasardegna.it

Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, vive un avvio di 2026 particolarmente pesante. Nei primi dieci giorni dell’anno si contano 14 decessi, un numero che supera nettamente la media degli anni precedenti, compreso il periodo della pandemia Covid. N - facebook.com facebook

Quattordici morti in soli 10 giorni: cosa succede a Castiglion Fiorentino Il sindaco: «Non è normale, mai accaduto nemmeno col Covid» x.com

