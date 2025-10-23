Asfalto a pezzi e cittadini a metà!   Ad Arezzo anche le strade fanno differenze di classe

Ad Arezzo, la città dove l’asfalto non basta mai — ma l’arroganza sì — c’è chi ha visto la propria strada rifatta. a metà. Via Generale Da Bormida, per capirsi, è diventata il simbolo della nuova frontiera del “fai e disfa”: un pezzo sì, un pezzo no, parcheggi saltati, e un tratto finale ignorato come una suocera a Natale. Il consigliere comunale Michele Menchetti ha chiesto lumi con un’interrogazione ufficiale: perché ‘sta toppa d’asfalto non copre tutta la via? E soprattutto, perché chi ci abita da cinquant’anni si sente trattata come una cittadina di serie B? Già, perché quando la signora ha chiesto spiegazioni, le è stato risposto — con la solita eleganza da scrivania impolverata — che “tanto lì non ci passa nessuno”. 🔗 Leggi su Lortica.it

