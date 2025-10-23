Asfalto a pezzi e cittadini a metà! Ad Arezzo anche le strade fanno differenze di classe
Ad Arezzo, la città dove l’asfalto non basta mai — ma l’arroganza sì — c’è chi ha visto la propria strada rifatta. a metà. Via Generale Da Bormida, per capirsi, è diventata il simbolo della nuova frontiera del “fai e disfa”: un pezzo sì, un pezzo no, parcheggi saltati, e un tratto finale ignorato come una suocera a Natale. Il consigliere comunale Michele Menchetti ha chiesto lumi con un’interrogazione ufficiale: perché ‘sta toppa d’asfalto non copre tutta la via? E soprattutto, perché chi ci abita da cinquant’anni si sente trattata come una cittadina di serie B? Già, perché quando la signora ha chiesto spiegazioni, le è stato risposto — con la solita eleganza da scrivania impolverata — che “tanto lì non ci passa nessuno”. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondisci con queste news
Corriere della Sera. . «Mi stavate cercando, ma io ero sempre qua». In fuga per otto ore. Ma di fatto senza mai allontanarsi davvero da quel pezzo d'asfalto sporco di sangue. Luigi Morcaldi ha vagato tutto il giorno senza meta in quel parco che — quando anco - facebook.com Vai su Facebook