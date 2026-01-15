Il Marsiglia si dichiara un club che punta alle plusvalenze | Robinio Vaz è cresciuto con noi ora è un giocatore di alto livello

Il Marsiglia si presenta come un club orientato alle plusvalenze, evidenziando la crescita dei propri giovani talenti. Recentemente, Robinio Vaz, cresciuto nel settore giovanile del club, è stato trasferito alla Roma in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Questa operazione riflette la strategia del club di valorizzare e monetizzare i propri talenti, mantenendo un equilibrio tra sviluppo sportivo e gestione finanziaria.

Robinio Vaz si è trasferito alla Roma dal Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. E il club francese ha spiegato il motivo della cessione dell'attaccante classe 2007. La spiegazione del Marsiglia sulla cessione di Vaz alla Roma. Rmc Sport scrive: L'Olympique Marsiglia ha pubblicato un comunicato stampa per spiegare le ragioni del trasferimento. Il club ieri ha ufficializzato il trasferimento di Robinio Vaz alla Roma. Vera rivelazione della prima parte di stagione (4 gol in 14 presenze in Ligue 1 ), il giovane attaccante proverà a confermarsi dall'altra parte delle Alpi. Nel suo comunicato stampa che formalizza la notizia, il Marsiglia ha spiegato le ragioni di questa partenza.

