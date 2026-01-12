Robinio Vaz Roma De Zerbi svela | So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto

Robinio Vaz Roma, attaccante del Marsiglia, è al centro di discussioni di mercato. L’allenatore Roberto De Zerbi ha confermato che diversi club sono interessati al giocatore, ma ci sono anche complicazioni legate al suo contratto. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi futuri che potrebbero influenzare il suo futuro e le trattative in corso.

Robinio Vaz Roma, De Zerbi parla del talento del Marsiglia: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto» Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Robinio Vaz, giovane attaccante seguito dalla Roma. Robinio Vaz resta uno dei nomi più caldi sul taccuino della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Robinio Vaz Roma, De Zerbi svela: «So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto» Leggi anche: Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Roma valuta un grande colpo in prospettiva; La Roma avanza per Robinio Vaz: contatti continui tra Benatia e Massara; Mercato Roma, nuovi contatti per Robinio Vaz: si lavora per l’ok, ma c’è fiducia; ROMA MERCATO Roma attiva sul mercato: trattative per Robinio Vaz e Dragusin. Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... msn.com

Robinio #Vaz a un passo dalla Roma: cosa manca per chiudere la trattativa x.com

"Mentre Giacomo Raspadori sta ancora riflettendo in queste ore sul suo futuro, Robinio Vaz è vicinissimo alla Roma, operazione da 25 milioni bonus inclusi per il 18enne attaccante francese del Marsiglia." (Angelo Mangiante, SkySport) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.