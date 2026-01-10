Roma spunta Robinio Vaz | primi contatti con il Marsiglia

Roma sta lavorando discretamente sul mercato e avrebbe avviato i primi contatti con Robinio Vaz, giovane attaccante di talento. La società giallorossa monitora con attenzione il profilo, valutandone le potenzialità. Nel frattempo, si intensificano le verifiche sul suo sviluppo e sulla possibilità di un trasferimento dal Marsiglia. Questa operazione rientra in una strategia di potenziamento del settore offensivo, senza sostenere clamori e mantenendo un profilo riservato.

La Roma muove sotto traccia e apre un nuovo fronte per l’attacco. Nelle ultime ore a Trigoria ha preso quota il nome di Robinio Vaz, profilo giovanissimo ma già finito sul radar dei giallorossi. Il talento classe 2007 dell’ Olympique de Marseille è seguito con attenzione dal direttore sportivo Frederic Massara, che ha avviato i primi contatti esplorativi. La valutazione, però, è alta: il club francese parte da una richiesta intorno ai 25 milioni di euro, cifra che impone riflessioni e tempi tecnici. La trattativa è in fase embrionale ma viva. I dialoghi proseguono anche attraverso Mehdi Benatia, con l’obiettivo di capire margini e condizioni per un’operazione che la Roma vorrebbe impostare in prospettiva, ma senza perdere il controllo dei costi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia Leggi anche: Roma, fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C’è concorrenza di Bundesliga e Premier League Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato, le notizie di oggi: la Juve punta anche su Gudmundsson e Maldini, Roma spunta Robinio Vaz, Napoli su Ferguson; Roma-Raspadori, ore decisive. Si spinge per Dragusin. Col Sassuolo ancora emergenza; Calciomercato Roma, spunta Robino Vaz per l’attacco: Massara studia il colpo; Calciomercato Roma, tra telenovele e attese: Raspadori a un passo, Zirkzee bloccato, spunta Robinio Vaz. La Roma avanza per Robinio Vaz: contatti continui tra Benatia e Massara - Il classe 2007 piace anche ad altri club, ma i contatti tra il ds dei francesi Medhi Benatia e Ricky Mass ... corrieredellosport.it

Calciomercato, le notizie di oggi: la Juve punta anche su Gudmundsson e Maldini, Roma spunta Robinio Vaz, Napoli su Ferguson - Gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative più calde dei club di serie A e non solo Nicolò Franceschin- corriere.it

Chi è Robinio Vaz, il calciatore accostato insistentemente alla Roma? - Chi è Robinio Vaz, talento del Marsiglia seguito dalla Roma: età, carriera, caratteristiche tecniche e perché può essere il prossimo colpo giallorosso ... tag24.it

La Lazio presenta Taylor sui social e alla fine spunta… un vecchio incubo della Roma - facebook.com facebook

La #Lazio presenta #Taylor sui social e alla fine spunta… un vecchio incubo della #Roma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.