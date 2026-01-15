Il marciapiede fantasma di via dei Cantieri | Nessuna manutenzione dal 2017
Il marciapiede di via dei Cantieri, vicino al civico 23, presenta gravi segni di usura e danni dal 2017. La mancanza di manutenzione ha portato a buche, avvallamenti e parti sconnesse, creando rischi per pedoni di tutte le età, in particolare anziani, bambini e persone con disabilità. La situazione richiede interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e l'accessibilità dell’area.
Il marciapiedi di via dei Cantieri, all'altezza del civico 23, è gravemente dissestato. Nessuno lo ha mai sistemato dal 2017: buche, avvallamenti e parti sconnesse lo rendono pericoloso per i pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità o passeggini. In alcuni punti è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, riserva dei posti: il servizio civile nazionale può essere anche “datato”, quello universale vale dal 2017. Pillole di Question Time
Leggi anche: Nei cantieri arriva il badge digitale contro gli operai "fantasma"
Il cantiere fantasma di via del Porcellana, lavori bloccati da un anno. La protesta dei residenti: “Strada insicura” \ FOTO; Pedoni in pericolo a Lecce: spuntoni in ferro dove c'erano le pensiline dei bus.
Il marciapiede "fantasma" di via dei Cantieri: "Nessuna manutenzione dal 2017" - Nessuno lo ha mai sistemato dal 2017: buche, avvallamenti e parti sconnesse lo rendono pericoloso per i pedoni, ... palermotoday.it
la Repubblica. . Quella notte disperata Mattia Donadio ha provato a chiamare sua sorella al cellulare, ma lei non ha risposto. Poche ore dopo l’ha trovata lì sul marciapiede, coperta di fuliggine, tra i dispersi della tragedia di Crans-Montana. “Era viva. L’abbiam facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.