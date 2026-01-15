Il marciapiede fantasma di via dei Cantieri | Nessuna manutenzione dal 2017

Il marciapiede di via dei Cantieri, vicino al civico 23, presenta gravi segni di usura e danni dal 2017. La mancanza di manutenzione ha portato a buche, avvallamenti e parti sconnesse, creando rischi per pedoni di tutte le età, in particolare anziani, bambini e persone con disabilità. La situazione richiede interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e l'accessibilità dell’area.

Il marciapiedi di via dei Cantieri, all'altezza del civico 23, è gravemente dissestato. Nessuno lo ha mai sistemato dal 2017: buche, avvallamenti e parti sconnesse lo rendono pericoloso per i pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità o passeggini. In alcuni punti è. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

