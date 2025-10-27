Concorso docenti PNRR3 riserva dei posti | il servizio civile nazionale può essere anche datato quello universale vale dal 2017 Pillole di Question Time

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa ai titoli che danno diritto a riserva nei concorsi pubblici. Un focus particolare è stato posto su: il riconoscimento del servizio civile nazionale svolto nel 2008 ai fini della riserva nei concorsi scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Docenti esclusi dal concorso PNRR3, partono i ricorsi. In data 9 ottobre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito il concorso docenti PNRR3 per tutti i gradi di istruzione, per i posti comuni e di sostegno. La procedura è bandita per la copertura d - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Docenti PNRR3: per classi di concorso ITP si accede anche con Diploma ITS Academy - X Vai su X

Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI - 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria, ... Da orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: Nel fare la domanda a cosa bisogna prestare attenzione - Il 9 ottobre del 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha emanato i decreti 2938 e 2939 con i quali ha dato il via alla terza procedura concorsuale prevista nel (PNRR) Piano Nazionale Ripresa ... Segnala tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3: sostegno Indire con riserva non può essere indicato come “altro titolo” su posto comune - Concorso docenti PNRR3: la procedura per il sostegno prevede come unico titolo di accesso la specializzazione per il grado specifico richiesto. Scrive orizzontescuola.it