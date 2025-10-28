Nei cantieri arriva il badge digitale contro gli operai fantasma

Premi alle aziende in regola e maxi multe per quelle irregolari, nuove assunzioni di ispettori e badge digitale per i cantieri. Sono alcune delle novità contenute nel decreto per la sicurezza sul lavoro che arriva oggi, 28 ottobre, sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento poggia su. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

