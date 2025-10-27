Educare alla statistica per difendere la democrazia Il libro di Sabbadini
“Si pensa ai numeri come a qualcosa di freddo, astratto, alieno. Eppure, i numeri possono brillare, irradiare luce su aspetti rilevanti e oscuri della nostra vita e di quella del nostro Paese. Possiamo comprendere meglio la nostra vita quotidiana e lavorativa, inquadrandola in una dimensione collettiva, riconoscendo aspetti che cogliamo a pieno soltanto nella loro rilevanza quantitativa. Misurare significa riconoscere. E ciò che non si misura, spesso, non entra nel dibattito pubblico e nelle agende politiche”. Si legge così nell’Introduzione al libro dal titolo Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia (Marsilio ed. 🔗 Leggi su Formiche.net
