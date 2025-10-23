alessandro di battista presenta ad arezzo il nuovo libro democrazia deviata

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Alessandro Di Battista ad Arezzo per presentare il suo nuovo libro “ Democrazia deviata”. L’incontro, inserito all’interno dell’Acli Life Festival, è in programma alle 17.30 di sabato 25 ottobre al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia e offrirà un’occasione di approfondimento su un fenomeno critico emerso anche dalle più recenti elezioni: l’abbandono delle urne e il disinteresse verso la politica. L’appuntamento è promosso dalle Acli di Arezzo in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo e con il contributo della Fondazione CR Firenze, con ingresso libero e gratuito per favorire un’occasione di riflessione, confronto e consapevolezza critica verso gli attuali meccanismi della vita democratica e i rischi connessi alla perdita di partecipazione civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

