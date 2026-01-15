Il giudice | senza omologazione il tutor non è regolamentare La multa diventa carta straccia

Il Tribunale di Lodi ha stabilito che senza l'omologazione ufficiale, un autovelox non è regolamentare e le multe conseguenti sono nulle. La sentenza numero 13196/2025 ha ribaltato una decisione di primo grado, confermando che il rispetto delle procedure di omologazione è essenziale per la validità delle sanzioni. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di verificare la regolarità tecnica delle apparecchiature di rilevamento.

Non basta che un autovelox sia approvato dal Ministero: se manca l' omologazione, la multa è nulla. È quanto stabilito dal Tribunale di Lodi con la sentenza numero 131962025 che ha ribaltato il verdetto di primo grado dando ragione a un automobilista assistito dall'avvocato Roberto Iacovacci. La vicenda trae origine da una sanzione elevata dalla Polizia stradale lungo un tratto di autostrada dove il sistema tutor aveva rilevato il superamento del limite di 130 chilometri orari. L'apparecchio citato nel verbale risultava "approvato con decreto numero 3999 del 24 dicembre del 2004", una formula standard che per anni è stata considerata sufficiente dalle Amministrazioni.

