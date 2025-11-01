Roma, 1 novembre 2025 – Sarebbero 23 le volte che, secondo Reuters, la Russia avrebbe lanciato sull’Ucraina il missile da crociera 9M729 dal mese di agosto a oggi. Un’arma capace di trasportare una testata atomica che non solo viola il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (Inf) – dato che la gittata è di 2.500 km, ben superiore ai 500 previsti dall’accordo – ma che ha anche un significato politico, come spiega Gastone Breccia, professore e storico militare dell’Università di Pavia. Atomic bomb realistic explosion, orange color with smoke on black background Qual è il significato dell’utilizzo di queste armi? “Certamente è un messaggio dal valore anche politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Test nucleari e riarmo, lo storico militare: “I trattati sono carta straccia”