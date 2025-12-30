Ordinanza anti-botti per i cittadini non basta | Ci sono esplosioni di continuo Senza controlli è carta straccia

Nonostante l’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Frontini, che vieta l’uso di petardi e fuochi artificiali dal 29 dicembre al 6 gennaio, le esplosioni persistono in città. I continui boati, sia nel centro che in periferia, evidenziano la difficoltà di controllare efficacemente questa pratica, sottolineando l’importanza di interventi più stringenti e di una maggiore consapevolezza tra i cittadini.

Nonostante l'ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Frontini, che vieta l'accensione di petardi e fuochi artificiali dal 29 dicembre fino al 6 gennaio, i boati continuano a rimbombare tra i palazzi del centro e della periferia. Il provvedimento, pensato per tutelare la pubblica incolumità e il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Viterbo, Frontini firma l'ordinanza anti-botti per Capodanno: "Se ne può fare benissimo a meno" Leggi anche: Capodanno sul Porto Canale con i Moka Club. Firmata l'ordinanza anti-botti, niente vetro in piazza Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viterbo, Frontini firma l'ordinanza anti-botti per Capodanno: Se ne può fare benissimo a meno; Botti, l'appello degli animalisti ai genovesi: Sparate solo i tappi dello spumante; Capodanno a Treviso: botti e petardi vietati per una settimana; Capodanno: botti sì o botti no? Il Comune modifica l'ordinanza anti-fuochi d'artificio. Capodanno: botti sì o botti no? Il Comune modifica l'ordinanza anti-fuochi d'artificio - Il dibattito sui fuochi d’artificio a Capodanno si accende a Genova: il Comune ha deciso di modificare l’ordinanza anti- telenord.it

Cisterna, ordinanza anti-botti: stop a petardi e fuochi rumorosi per Capodanno - A Cisterna ordinanza del sindaco Mantini: vietati petardi e botti su tutto il territorio comunale dalle 00:01 del 31 dicembre 2025 alle 24:00 del 1 gennaio 2026 per sicurezza e tutela di animali e ben ... latinaquotidiano.it

Scatta l’ordinanza botti: «Prevenire e informare» - Tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno, nei luoghi pubblici e nelle aree private di pubblico passaggio il Comune ... laprovinciacr.it

Pescara, ordinanza anti-botti: divieto fino al 7 gennaio 2026 PESCARA - Il Comune di Pescara ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi, mortaretti e articoli pirotecnici fino al 7 gennaio 2026. Il pr... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/pescara-ordin - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.