Il fuori onda di DiCaprio ai Golden Globes diventa un meme su Titanic e il doppiaggio è geniale

Il fuori onda di Leonardo DiCaprio ai Golden Globes 2026, diventato ormai un meme, ha attirato l’attenzione del web. Questa volta, però, il motivo non sono solo le sue espressioni, ma anche il doppiaggio che ha saputo reinterpretare in modo originale e divertente una scena di Titanic, aggiungendo una nuova dimensione all’evento e al personaggio.

Un fuori onda di Leonardo DiCaprio ai Golden Globes 2026 continua a far parlare il web, ma questa volta il merito non è solo delle sue espressioni buffe diventate virali. A rilanciare il momento, trasformandolo in un contenuto ancora più esilarante, sono stati i nostri amici di ScreenWorld, che co un doppiaggio creativo di Giuseppe Grossi, hanno immaginato cosa l’attore potesse star dicendo durante quella breve e inconsapevole apparizione fuori onda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ScreenWorld Cinema & pop culture (@screenworldit) Il filmato originale mostra DiCaprio mentre, durante una pausa pubblicitaria della cerimonia, gesticola animatamente parlando con qualcuno fuori dall’inquadratura. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Il fuori onda di DiCaprio ai Golden Globes diventa un meme su Titanic (e il doppiaggio è geniale) Leggi anche: “Cosa ha detto DiCaprio?” Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web (VIDEO) Leggi anche: Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano virali La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ma cosa dice DiCaprio nel suo nuovo meme dai Golden Globe?; Lo strano comportamento di Leonardo DiCaprio ai Golden Globes ha fatto il giro del web; Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026: il video è virale sui social, ma nessuno capisce cosa sta dicendo; “Cosa ha detto DiCaprio?” Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web (VIDEO). Il fuori onda di DiCaprio ai Golden Globes diventa un meme su Titanic (e il doppiaggio è geniale) - Il fuori onda di Leonardo DiCaprio ai Golden Globes 2026 è diventato un meme virale. cinemaserietv.it

Leonardo DiCaprio ai Golden Globes 2026: perché è diventato virale e primo meme dell’anno - Su TikTok, lo hanno già ribattezzato il “ primo meme del 2026 ” e non è difficile immaginare i motivi. tg.la7.it

Leonardo DiCaprio: mistero svelato, ecco con chi parlava e cosa ha detto ai Golden Globe 2026 - Circolano ovunque le immagini che lo ritraggono seduto al tavolo dell’evento mentre intercetta lo sguardo di qualcuno in sala e mima qualc ... vanityfair.it

I Fuori Onda - aps (@iFuoriOnda) facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.