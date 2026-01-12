Cosa ha detto DiCaprio? Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web VIDEO

Durante i Golden Globes 2026, un fuori onda con Leonardo DiCaprio ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Il video, diventato rapidamente virale, mostra il momento in cui l’attore pronuncia alcune parole che stanno suscitando curiosità e discussioni online. In questa occasione, si è aperto un dibattito su ciò che DiCaprio abbia detto e sul suo eventuale significato.

Durante la cerimonia degli Golden Globes 2026, andata in onda domenica 11 gennaio, il pubblico ha potuto assistere ad un siparietto con Leonardo DiCaprio che è diventato immediatamente virale e per il quale tutti si stanno chiedendo cosa abbia detto. In un video girato durante le pause pubblicitarie e condiviso dal giornalista del New York Times Kyle Buchanan, DiCaprio interagisce con entusiasmo con un’altra star seduta nelle vicinanze. L’attore 51enne stabilisce un contatto visivo, punta il dito verso l’interlocutore e sembra che dica: “Ti stavo guardando durante la cosa del K-Pop, eri tipo ‘Ma chi è quello?'”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Cosa ha detto DiCaprio?” Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web (VIDEO) Leggi anche: Esibizionista di Annalisa il video che sta facendo impazzire il web Leggi anche: Questo lago turchese sembra un dipinto ad olio: l’oasi nascosta che sta facendo impazzire il web Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Leonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell'anno a causa della cattura di Maduro; Leonardo DiCaprio: l'importanza di fare cinema, non contenuti; Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos per la crisi in Venezuela; Nikki Glaser parla della storia degli appuntamenti di Leonardo DiCaprio durante il monologo di apertura dei Golden Globes | MR IT. Leonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell'anno a causa della cattura di Maduro - La star di «One Battle After Another» non ha potuto partecipare al gala dei Palm Springs International Awards: «Sono bloccato sulla East Coast», ha spiegato nel messaggio inviato alla cerimonia ... vanityfair.it

Chalamet cade sul look, DiCaprio a mani vuote: le pagelle dei Golden Globe, promossi e bocciati - Riflettori a sorpresa, imprevisti sipari, gaffes e momenti surreali, meritate vittorie e perplessità. msn.com

Leonardo DiCaprio contro l'IA: “Non potrà mai essere arte perché non c'è umanità in essa" - L'attore, che è protagonista della stagione dei premi appena iniziata grazie a Una battaglia dopo l'altra, si è scagliato contro le recenti tecnologie di intelligenza artificiale che minacciano il ... movieplayer.it

Juventus Women, le parole di Canzi Cosa ha detto il tecnico bianconero - facebook.com facebook

Finale di partita che ci ha detto tante cose, molto bene ma Chris ha questo pareggio sulla coscienza. Nkunku ha sbloccato la versione Lipsia con quel Goal, minchia se torna minimamente quella versione li c’è da impazzire. Calma e stasera FNS. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.