Cosa ha detto DiCaprio? Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web VIDEO

Da cinemaserietv.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Golden Globes 2026, un fuori onda con Leonardo DiCaprio ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Il video, diventato rapidamente virale, mostra il momento in cui l’attore pronuncia alcune parole che stanno suscitando curiosità e discussioni online. In questa occasione, si è aperto un dibattito su ciò che DiCaprio abbia detto e sul suo eventuale significato.

Durante la cerimonia degli Golden Globes 2026, andata in onda domenica 11 gennaio, il pubblico ha potuto assistere ad un siparietto con Leonardo DiCaprio che è diventato immediatamente virale e per il quale tutti si stanno chiedendo cosa abbia detto. In un video girato durante le pause pubblicitarie e condiviso dal giornalista del New York Times Kyle Buchanan, DiCaprio interagisce con entusiasmo con un’altra star seduta nelle vicinanze. L’attore 51enne stabilisce un contatto visivo, punta il dito verso l’interlocutore e sembra che dica: “Ti stavo guardando durante la cosa del K-Pop, eri tipo ‘Ma chi è quello?'”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

cosa ha detto dicaprio il fuori onda ai golden globes 2026 che sta facendo impazzire il web video

© Cinemaserietv.it - “Cosa ha detto DiCaprio?” Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web (VIDEO)

Leggi anche: Esibizionista di Annalisa il video che sta facendo impazzire il web

Leggi anche: Questo lago turchese sembra un dipinto ad olio: l’oasi nascosta che sta facendo impazzire il web

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Leonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell'anno a causa della cattura di Maduro; Leonardo DiCaprio: l'importanza di fare cinema, non contenuti; Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi sullo yacht di Bezos per la crisi in Venezuela; Nikki Glaser parla della storia degli appuntamenti di Leonardo DiCaprio durante il monologo di apertura dei Golden Globes | MR IT.

cosa ha detto dicaprioLeonardo DiCaprio perde il suo primo premio dell'anno a causa della cattura di Maduro - La star di «One Battle After Another» non ha potuto partecipare al gala dei Palm Springs International Awards: «Sono bloccato sulla East Coast», ha spiegato nel messaggio inviato alla cerimonia ... vanityfair.it

cosa ha detto dicaprioChalamet cade sul look, DiCaprio a mani vuote: le pagelle dei Golden Globe, promossi e bocciati - Riflettori a sorpresa, imprevisti sipari, gaffes e momenti surreali, meritate vittorie e perplessità. msn.com

Leonardo DiCaprio contro l'IA: “Non potrà mai essere arte perché non c'è umanità in essa" - L'attore, che è protagonista della stagione dei premi appena iniziata grazie a Una battaglia dopo l'altra, si è scagliato contro le recenti tecnologie di intelligenza artificiale che minacciano il ... movieplayer.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.