Premio biennale Franco Corelli award la giunta approva il disciplinare e le modalità di erogazione del contributo

Da anconatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Ancona ha approvato il disciplinare e le modalità di erogazione del Premio biennale

ANCONA – Il Premio “Franco Corelli”, già assegnato nel corso degli anni a grandi interpreti dell’opera lirica, diventa ufficialmente un elemento identitario della città di Ancona. Con una delibera approvata su proposta dell’assessore alla Cultura Marta Paraventi, oggi la giunta ha approvato il. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

