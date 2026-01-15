Il Forlivese si prepara a celebrare Sant' Antonio Abate | si benedicono pane e animali domestici

Il Forlivese si appresta a celebrare la festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. Sabato, nella parrocchia di Ravaldino in corso Diaz, si svolgerà la tradizionale benedizione di pane e animali domestici, un rito che richiama l'importanza di questa figura religiosa nel territorio. Un momento di devozione e di comunità, radicato nella tradizione locale.

Sabato la parrocchia di Ravaldino in corso Diaz si prepara a celebrare la festa solenne di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. Nel corso della giornata le messe saranno celebrate alle 8, alle 10.30 e alle 15, con la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Animali e padroni in festa per Sant’Antonio Abate Leggi anche: Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Forlivese si prepara a celebrare Sant'Antonio Abate: si benedicono pane e animali domestici. TANTI EVENTI A FORLIMPOPOLI - Forlimpopoli si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti culturali e ricreativi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.