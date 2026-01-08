Animali e padroni in festa per Sant’Antonio Abate

A Casalecchio di Reno, si avvicina la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici. L’evento rappresenta un’occasione per la comunità di celebrare e ricordare l’importanza del legame tra persone e animali. In questa giornata, cittadini e proprietari di animali partecipano a iniziative e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e cura verso gli amici a quattro zampe.

Anche quest'anno Casalecchio di Reno si prepara a celebrare la festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità che il 17 gennaio, come da tradizione, vedrà la benedizione degli amici a quattro zampe, rinnovando così un momento di incontro che ogni anno richiama numerose famiglie. L'evento, a cura dell'assessorato all'Ambiente e in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Antonio e Andrea, sarà inoltre preceduto da una serie di incontri e iniziative dedicate all'approfondimento dei diritti degli animali e dei doveri dei proprietari.

