Il flash mob degli ultras di Vannacci | Basta cessi d' oro a Zelensky
Un gruppo di ultras di Vannacci ha organizzato un flash mob con lo slogan
Una richiesta perentoria di stop alle armi a Kiev che inguaia la maggioranza e soprattutto la Lega. Proprio mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto parlava nell'aula della Camera in favore del cosiddetto decreto Ucraina alcuni simpatizzanti di Roberto Vannacci si sono riuniti per. 🔗 Leggi su Today.it
La loro presenza ha innescato la reazione di alcuni ultras della Cavese, che hanno tentato di raggiungerli nelle strade adiacenti allo stadio
