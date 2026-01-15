Gli ultras di Vannacci agitano la Lega | Basta cessi d' oro a Zelensky
Gli ultras di Vannacci protestano contro l'invio di armi a Kiev, chiedendo alla Lega di interrompere il supporto militare a Zelensky. La loro richiesta mette sotto pressione la maggioranza e il governo, mentre il ministro della Difesa Crosetto si esprime in favore del decreto Ucraina. La posizione dei supporter di Vannacci evidenzia le divisioni interne sulla questione e il dibattito politico in corso.
Una richiesta perentoria di stop alle armi a Kiev che inguaia la maggioranza e soprattutto la Lega. Proprio mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto parlava nell'aula della Camera in favore del cosiddetto decreto Ucraina alcuni simpatizzanti di Roberto Vannacci si sono riuniti per. 🔗 Leggi su Today.it
