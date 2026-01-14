Ucraina domani flash mob Team Vannacci | stop soldi a Kiev

Domani a Milano si terrà un flash mob organizzato dall’associazione ‘Il Mondo al Contrario – Il Team Vannacci Roma Caput Mundi’. L’evento si svolgerà alle ore 10 e ha come obiettivo sensibilizzare sull’argomento dei finanziamenti all’Ucraina. La manifestazione si propone di promuovere un’attenzione più critica e consapevole sulle risorse destinate al paese.

Milano, 14 gen. (askanews) – L'associazione 'Il Mondo al Contrario – Il Team Vannacci Roma Caput Mundi' organizza un flashmob per domani alle ore 10.30, in Piazza del Parlamento a Roma. L'iniziativa – spiega una nota – "intende sottolineare il pensiero del gen. on. Roberto Vannacci in merito alla richiesta di interrompere i finanziamenti a Kiev per l'invio di armi e di destinare le risorse ai cittadini italiani". "Se all'Italia mesi ed anni di questo inutile conflitto russo-ucraino qualcosa hanno insegnato, è che non serve un 'decreto Ucraina' ma che oggi serve un decreto Italia", si afferma nella nota del Team Vannacci Roma.

