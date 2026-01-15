Il ’costo’ del volontariato Approvati i rimborsi Alle associazioni 16mila euro

Il Comune di Follonica ha pubblicato una relazione sulle attività delle associazioni di volontariato presenti nel territorio. È stato inoltre approvato un incremento di 16mila euro per i rimborsi destinati alle associazioni, riconoscendo così il valore e l’impegno del settore. Questa iniziativa evidenzia l’attenzione dell’amministrazione verso il sostegno e la valorizzazione del volontariato nel Golfo.

FOLLONICA Il ’costo’ del volontarira nel Golfo. Il Comune di Follonica ha pubblicato una relazione dettagliata riguardo le attività delle associazioni di volontariato attive nei confini del territorio comunale. Nel documento viene riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni di volontariato nel sistema locale di Protezione civile. Un documento con cui si approva il rimborso delle spese sostenute nel corso del 2025 a seguito del supporto dato per colmare e sanare le numerose criticità che hanno interessato la città. Il Piano comunale di Protezione civile, attualmente in fase di aggiornamento, attribuisce alle associazioni un ruolo centrale in molteplici attività che vanno dal monitoraggio nei punti critici, al supporto alla polizia locale nella gestione della viabilità interna del centro urbano, all’assistenza alla popolazione, fino alla gestione del Ce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’costo’ del volontariato. Approvati i rimborsi. Alle associazioni 16mila euro Leggi anche: La Commissione Pari Opportunità dona panettoni artigianali alle associazioni di volontariato Leggi anche: La commissione Pari opportunità dona un panettone artigianale dello Ial alle associazioni di volontariato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il ’costo’ del volontariato. Approvati i rimborsi. Alle associazioni 16mila euro - La cifra sarà poi ripartita tra le cinque realtà che hanno presentato la richiesta delle spese dirette per gli interventi fatti per il Comune nel 2025. lanazione.it

AVVISO PER TUTTI I SOCI Anno nuovo... è tempo di rinnovare le tessere associative LNDC! Il costo è di 30 euro per i soci che fanno effettivamente volontariato in canile Il costo è di 20 euro per i soci che ci vogliono sostenere, ma non fanno volontariat facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.