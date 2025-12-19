La Commissione Pari Opportunità dona panettoni artigianali alle associazioni di volontariato
La Commissione Pari Opportunità avvia una dolce iniziativa natalizia, distribuendo panettoni artigianali alle associazioni di volontariato cittadine. Un gesto di solidarietà e condivisione, realizzato dagli studenti dello Ial Riccione, che spera di portare calore e gioia durante le festività.
È partita in settimana la distribuzione alle associazioni di volontariato cittadine dei panettoni artigianali realizzati dagli studenti dello Ial della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione. Un’iniziativa della Commissione Pari opportunità nata dal desiderio di esprimere un segno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
