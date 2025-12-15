La commissione Pari opportunità annuncia una speciale iniziativa natalizia rivolta alle associazioni di volontariato locali. In occasione delle festività, verrà donato un panettone artigianale, realizzato dagli studenti dello Ial di Riccione, come segno di solidarietà e riconoscimento del loro impegno sociale.

© Riminitoday.it - La commissione Pari opportunità dona un panettone artigianale dello Ial alle associazioni di volontariato

La commissione per le Pari opportunità promuove un’iniziativa dedicata alle associazioni di volontariato del territorio, alle quali verrà donato un panettone artigianale realizzato dagli studenti dello Ial di Riccione. Un gesto simbolico nato dal desiderio della commissione di esprimere. Riminitoday.it

Pari Opportunità, l’Ordine degli Ingegneri di Firenze vara il bilancio di genere - Ottati (Commissione Pari Opportunità): “Il percorso è ancora lungo ma cresce il numero delle professioniste più giovani" Firenze, 22 aprile 2024. lanazione.it

Violenza donne, il progetto 'On The Road' arriva alla Camera - Il progetto 'On The Road', ideato dalla "Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini" (Cpo) di Regione Abruzzo, acquista ... ansa.it

CPO: lunedì 15 dicembre, ad Avezzano, incontro scuole su prevenzione della violenza di genere Nell’ambito del progetto “On The Road – Entra nelle scuole”, la "Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sosta - facebook.com facebook