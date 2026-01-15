Il Comune cade a pezzi interdette scale e piano terra | Lucernai pericolosi
Il Comune di Caserta ha annunciato l’interdizione di scale e piano terra di Palazzo Castropignano, a causa di gravi problemi strutturali. La situazione, definita “lucernai pericolosi”, richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di chi frequenta l’edificio e dei lavoratori. La decisione si inserisce in un’azione di tutela preventiva, evidenziando l’urgenza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio storico.
Il Comune di Caserta cade a pezzi. Palazzo Castropignano, infatti, si trova costretto a fare i conti con gravi problemi strutturali che impongono misure urgenti a tutela della sicurezza dei lavoratori. Con una disposizione formale, la dirigente Valeria Valendino, nella sua qualità di Datore di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
