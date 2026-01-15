Il Comune cade a pezzi interdette scale e piano terra | Lucernai pericolosi

Il Comune di Caserta ha annunciato l’interdizione di scale e piano terra di Palazzo Castropignano, a causa di gravi problemi strutturali. La situazione, definita “lucernai pericolosi”, richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di chi frequenta l’edificio e dei lavoratori. La decisione si inserisce in un’azione di tutela preventiva, evidenziando l’urgenza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio storico.

BUIO, DEGRADO E SILENZI: A SANTA CHIARA UNA DONNA CADE E FINISCE IN OSPEDALE Buio a Santa Chiara: una donna ferita finisce in ospedale. Ora il Comune rischia una causa Il buio non è solo una metafora. È un fatto concreto, pericoloso, che a facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.