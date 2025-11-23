Cade dalle scale batte la testa e resta un' ora a terra prima dell' arrivo dei soccorsi

“Mi chiamo Patrizia, sono in pensione dal 2018. La sera del 29 giugno 2025, ore 18 era caldissimo. Io dovevo andare a fare la spesa in macchina, accompagnata da mio figlio. Io abito in via Baiamonti. Sono scesa con l’ascensore, ho percorso il corridoio e prima di arrivare in atrio portone, ci. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Cade dalle scale, batte la testa e resta un'ora a terra prima dell'arrivo dei soccorsi

News recenti che potrebbero piacerti

Turista statunitense cade dalle scale di un B&B e muore Vai su Facebook

L'assessore sardo cade dalle scale del ministero delle Imprese e rompe parte della vetrata di Sironi: "Sto bene, ho solo qualche contusione. Sono molto dispiaciuto per il danno". L'ironia del leghista Borghi: "Mettiamo anche questo in conto alla giunta Tod Vai su X

Cade dalle scale e batte la testa, imbianchino di 77 anni portato da Corridonia all'ospedale di Torrette - CORRIDONIA Infortunio sul lavoro ieri mattina nella zona industriale di Corridonia. corriereadriatico.it scrive

Cade e batte la testa sul trattore. Anziano portato a Torrette - Indagini in corso sulla dinamica. Scrive msn.com

Cade e batte la testa, donna portata a Torrette - Cade dalle scale e impatta violentemente con la testa a terra, i medici in via cautelativa hanno predisposto per una donna il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Da ilrestodelcarlino.it