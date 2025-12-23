La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi | Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale
La vicenda di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi dettagli riguardo alla dinamica dell’omicidio. Secondo le ultime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata inizialmente aggredita al piano terra, per poi essere colpita e uccisa sulle scale della cantina. Questa versione fornisce ulteriori elementi per comprendere meglio la sequenza degli eventi e le circostanze del delitto.
Chiara Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra e solo dopo colpita e uccisa sulle scale della cantina. Sarebbe questa una nuova ipotesi della dinamica dell'omicidio di Garlasco al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco nuova valutazione su un’orma di sangue | verifiche sulla dinamica dell’omicidio.
La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: “Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale” - Chiara Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra e solo dopo colpita e uccisa sulle scale della cantina. fanpage.it
Garlasco, nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio - Una nuova impronta di scarpa con tracce sangue, ignorata per anni, può chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it
Delitto di Garlasco, scoperta nuova impronta di scarpa insanguinata: il Tg1 rivela i dettagli - A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una nuova impronta insanguinata di scarpa sulle scale potrebbe collegarsi alla famosa traccia 33, riaprendo interrogativi sulle dinamiche del delitto di ... notizie.it
