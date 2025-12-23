La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi | Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale

La vicenda di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi dettagli riguardo alla dinamica dell’omicidio. Secondo le ultime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata inizialmente aggredita al piano terra, per poi essere colpita e uccisa sulle scale della cantina. Questa versione fornisce ulteriori elementi per comprendere meglio la sequenza degli eventi e le circostanze del delitto.

