La nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi | Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi dettagli riguardo alla dinamica dell’omicidio. Secondo le ultime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata inizialmente aggredita al piano terra, per poi essere colpita e uccisa sulle scale della cantina. Questa versione fornisce ulteriori elementi per comprendere meglio la sequenza degli eventi e le circostanze del delitto.

Chiara Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra e solo dopo colpita e uccisa sulle scale della cantina. Sarebbe questa una nuova ipotesi della dinamica dell'omicidio di Garlasco al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio di Garlasco, nel giallo di Chiara Poggi spunta una nuova impronta insanguinata sulle scale

Leggi anche: Cosa aveva svelato l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi e quali sono i dubbi oggi su ora e dinamica dell’omicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delitto di Garlasco nuova valutazione su un’orma di sangue | verifiche sulla dinamica dell’omicidio.

nuova dinamica dell8217omicidio chiaraLa nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: “Aggredita al piano terra e uccisa sulle scale” - Chiara Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra e solo dopo colpita e uccisa sulle scale della cantina. fanpage.it

nuova dinamica dell8217omicidio chiaraGarlasco, nuova impronta con il sangue di Chiara Poggi vicino a quella attribuita ad Andrea Sempio - Una nuova impronta di scarpa con tracce sangue, ignorata per anni, può chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it

nuova dinamica dell8217omicidio chiaraDelitto di Garlasco, scoperta nuova impronta di scarpa insanguinata: il Tg1 rivela i dettagli - A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una nuova impronta insanguinata di scarpa sulle scale potrebbe collegarsi alla famosa traccia 33, riaprendo interrogativi sulle dinamiche del delitto di ... notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.